Börse New York: NASDAQ 100 legt am Mittag zu

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,72 Prozent höher bei 27 243,56 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,12 Prozent stärker bei 27 082,42 Punkten, nach 26 782,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27 269,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 986,39 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 002,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 605,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 19 214,40 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,08 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 269,95 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 23,41 Prozent auf 82,41 USD), Arm (+ 14,93 Prozent auf 235,16 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 14,38 Prozent auf 349,25 USD), Synopsys (+ 9,73 Prozent auf 501,32 USD) und QUALCOMM (+ 9,58 Prozent auf 146,78 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Charter A (-23,04 Prozent auf 186,09 USD), Comcast (-8,47 Prozent auf 28,96 USD), AppLovin (-3,46 Prozent auf 438,44 USD), DexCom (-2,98 Prozent auf 60,83 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-2,71 Prozent auf 745,25 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 880 240 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,214 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,27 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at