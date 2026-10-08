Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|Index-Bewegung
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08.10.2026 16:01:54
Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,59 Prozent im Minus bei 30 977,38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,561 Prozent auf 30 985,23 Punkte an der Kurstafel, nach 31 160,08 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 31 040,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 30 918,77 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,534 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 507,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der NASDAQ 100 29 252,56 Punkte auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Stand von 25 136,62 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 22,90 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 2,83 Prozent auf 189,59 USD), Palantir (+ 2,51 Prozent auf 198,99 USD), PepsiCo (+ 2,24 Prozent auf 126,50 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1,70 Prozent auf 31,06 USD) und Airbnb (+ 1,53 Prozent auf 163,08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Arm (-4,10 Prozent auf 282,30 USD), CoreWeave (-3,96 Prozent auf 84,95 USD), Nebius (-3,61 Prozent auf 228,60 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,33 Prozent auf 148,27 USD) und NXP Semiconductors (-3,29 Prozent auf 227,49 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Im NASDAQ 100 ist die Palantir-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 042 064 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Mit 7,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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|147,16
|1,10%
|Arm Holdings
|240,00
|-1,84%
|Comcast Corp. (Class A)
|18,61
|-1,54%
|CoreWeave
|73,48
|1,09%
|CrowdStrike
|240,20
|2,43%
|Diamondback Energy Inc
|173,22
|1,31%
|Keurig Dr Pepper Inc
|27,84
|-0,34%
|Kraft Heinz Company
|19,71
|-1,84%
|Nebius
|198,08
|1,14%
|NVIDIA Corp.
|205,65
|0,07%
|NXP Semiconductors N.V.
|203,40
|-1,12%
|Palantir
|182,18
|2,73%
|PepsiCo Inc.
|112,52
|-1,40%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|138,44
|2,41%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30 827,76
|0,33%
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