Börse New York: NASDAQ 100 letztendlich fester

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,42 Prozent stärker bei 25 713,21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,100 Prozent stärker bei 25 631,01 Punkten in den Handel, nach 25 605,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 797,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 578,76 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 26.12.2025, bei 25 644,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 358,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 774,01 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,01 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25 873,18 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 954,18 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Zoom Communications (+ 11,28 Prozent auf 95,46 USD), Atlassian (+ 5,08 Prozent auf 138,44 USD), Datadog A (+ 5,00 Prozent auf 136,64 USD), Baker Hughes (+ 4,40 Prozent auf 56,29 USD) und MercadoLibre (+ 3,52 Prozent auf 2 212,62 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-5,72 Prozent auf 42,49 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,22 Prozent auf 251,31 USD), Tesla (-3,09 Prozent auf 435,20 USD), Dollar Tree (-2,73 Prozent auf 125,40 USD) und Micron Technology (-2,64 Prozent auf 389,09 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 509 608 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,849 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

