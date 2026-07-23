Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am vierten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 1,48 Prozent auf 28 568,14 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,56 Prozent auf 28 545,98 Punkte an der Kurstafel, nach 28 998,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28 509,69 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 726,62 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,05 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 29 347,27 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 26 782,62 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Stand von 23 162,41 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 13,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Roper Technolgies (+ 6,73 Prozent auf 359,36 USD), CSX (+ 6,42 Prozent auf 53,14 USD), Lumentum (+ 5,45 Prozent auf 874,92 USD), Micron Technology (+ 3,81 Prozent auf 996,00 USD) und Nebius (+ 2,61 Prozent auf 223,86 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Tesla (-10,63 Prozent auf 334,25 USD), T-Mobile US (-6,19 Prozent auf 179,12 USD), Alphabet C (ex Google) (-6,18 Prozent auf 320,78 USD), Alphabet A (ex Google) (-6,13 Prozent auf 321,13 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,59 Prozent auf 96,42 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 901 853 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,390 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,77 zu Buche schlagen. Mit 6,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at