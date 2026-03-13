Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus

Der NASDAQ 100 notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 24 478,28 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,516 Prozent höher bei 24 660,19 Punkten, nach 24 533,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 475,68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 786,65 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,199 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 732,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 196,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 19 225,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,89 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 289,23 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,57 Prozent auf 144,99 USD), Enphase Energy (+ 5,52 Prozent auf 44,95 USD), Micron Technology (+ 4,06 Prozent auf 421,81 USD), Lam Research (+ 2,51 Prozent auf 214,75 USD) und Applied Materials (+ 2,21 Prozent auf 344,71 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Adobe (-5,76 Prozent auf 254,24 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,26 Prozent auf 623,76 USD), Align Technology (-1,86 Prozent auf 163,81 USD), Baker Hughes (-1,82 Prozent auf 54,88 USD) und Palantir (-1,64 Prozent auf 150,99 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 005 410 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,886 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at