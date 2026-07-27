Börse New York: NASDAQ 100 mit Abgaben

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 0,80 Prozent auf 27 903,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,01 Prozent fester bei 28 412,31 Punkten in den Handel, nach 28 128,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 28 460,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 786,54 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 118,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27 305,68 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 272,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,70 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Shopify A (+ 8,87 Prozent auf 123,84 USD), Workday (+ 8,81 Prozent auf 147,27 USD), Thomson Reuters (+ 7,70 Prozent auf 97,09 USD), Autodesk (+ 6,52 Prozent auf 223,42 USD) und Baker Hughes (+ 6,10 Prozent auf 60,74 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-11,52 Prozent auf 1 271,00 USD), Lam Research (-8,49 Prozent auf 279,29 USD), ASML (-8,09 Prozent auf 1 614,89 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,98 Prozent auf 480,32 USD) und Lumentum (-7,85 Prozent auf 703,12 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 946 106 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,385 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,25 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at