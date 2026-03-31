Börse New York: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,87 Prozent auf 23 612,05 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,11 Prozent auf 23 208,00 Punkte an der Kurstafel, nach 22 953,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 198,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 685,93 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 24 960,04 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Stand von 25 249,85 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19 278,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,32 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 12,99 Prozent auf 99,22 USD), ON Semiconductor (+ 9,49 Prozent auf 60,94 USD), Arm (+ 8,81 Prozent auf 149,02 USD), Microchip Technology (+ 6,84 Prozent auf 64,17 USD) und Palantir (+ 6,30 Prozent auf 146,22 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Constellation Energy (-7,64 Prozent auf 275,81 USD), Biogen (-4,20 Prozent auf 179,69 USD), Mondelez (-2,06 Prozent auf 57,05 USD), T-Mobile US (-1,81 Prozent auf 210,07 USD) und Keurig Dr Pepper (-1,29 Prozent auf 26,11 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 27 334 677 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,549 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at