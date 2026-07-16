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NASDAQ 100 aktuell 16.07.2026 18:01:53

Börse New York: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone

Börse New York: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,00 Prozent schwächer bei 29 207,09 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,625 Prozent auf 29 318,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29 502,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 068,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 333,06 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,896 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 29 968,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 26 333,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, lag der NASDAQ 100 bei 22 907,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,87 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell DexCom (+ 7,04 Prozent auf 77,85 USD), Cintas (+ 6,65 Prozent auf 205,16 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,81 Prozent auf 236,07 USD), PayPal (+ 4,11 Prozent auf 49,85 EUR) und O Reilly Automotive (+ 3,80 Prozent auf 85,87 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-11,61 Prozent auf 176,35 USD), Rocket Lab (-11,42 Prozent auf 67,50 USD), Sandisk (-10,68 Prozent auf 1 442,49 USD), Western Digital (-9,12 Prozent auf 466,96 USD) und Astera Labs (-8,78 Prozent auf 319,85 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8 375 252 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,470 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,75 erwartet. Mit 6,31 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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