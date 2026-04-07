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NASDAQ 100 aktuell 07.04.2026 18:02:00

Börse New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus

Börse New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,07 Prozent schwächer bei 23 932,17 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,341 Prozent auf 24 109,57 Punkte an der Kurstafel, nach 24 192,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 779,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 109,61 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 24 643,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25 653,90 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 17 430,68 Punkte taxiert.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 5,05 Prozent zurück. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Broadcom (+ 3,65 Prozent auf 325,92 USD), Zoom Communications (+ 2,33 Prozent auf 84,61 USD), Intel (+ 2,21 Prozent auf 51,90 USD), Diamondback Energy (+ 2,03 Prozent auf 198,22 USD) und T-Mobile US (+ 1,18 Prozent auf 200,96 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Axon Enterprise (-7,19 Prozent auf 383,35 USD), Enphase Energy (-6,99 Prozent auf 31,29 USD), Arm (-5,59 Prozent auf 140,46 USD), Dollar Tree (-4,79 Prozent auf 105,77 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,29 Prozent auf 122,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 771 814 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,735 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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