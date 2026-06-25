Börse New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der NASDAQ 100 kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,54 Prozent leichter bei 29 062,91 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 2,13 Prozent auf 29 843,89 Punkte an der Kurstafel, nach 29 220,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29 843,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 035,81 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 4,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 29 481,64 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 25.03.2026, den Stand von 24 162,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, lag der NASDAQ 100 bei 22 237,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 15,30 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Sandisk (+ 15,96 Prozent auf 2 220,01 USD), Micron Technology (+ 15,33 Prozent auf 1 209,27 USD), Seagate Technology (+ 7,81 Prozent auf 1 070,83 USD), Applied Materials (+ 6,47 Prozent auf 627,09 USD) und Western Digital (+ 6,39 Prozent auf 685,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-7,19 Prozent auf 431,55 USD), Rocket Lab (-5,13 Prozent auf 81,03 USD), Apple (-5,03 Prozent auf 278,33 USD), Palantir (-4,59 Prozent auf 108,29 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,56 Prozent auf 89,84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 454 245 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Mit 7,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at