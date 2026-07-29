Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Nachmittag kaum.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 27 721,10 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,062 Prozent auf 27 780,45 Punkte an der Kurstafel, nach 27 763,13 Punkten am Vortag.

Bei 27 851,10 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27 263,03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,43 Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 774,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 27 186,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 308,30 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,98 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell GE HealthCare Technologies (+ 11,09 Prozent auf 71,22 USD), Seagate Technology (+ 6,11 Prozent auf 792,99 USD), Intuit (+ 6,10 Prozent auf 332,07 USD), Adobe (+ 5,74 Prozent auf 263,48 USD) und Workday (+ 5,71 Prozent auf 168,81 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil KLA (-8,86 Prozent auf 173,90 USD), Nebius (-6,91 Prozent auf 157,96 USD), CoreWeave (-6,61 Prozent auf 62,85 USD), Micron Technology (-6,22 Prozent auf 769,48 USD) und Lumentum (-6,01 Prozent auf 612,76 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 565 815 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,343 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Comcast-Aktie weist mit 6,91 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 5,88 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at