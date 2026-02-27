Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Am Freitag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,30 Prozent auf 24 960,04 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,904 Prozent tiefer bei 24 808,00 Punkten, nach 25 034,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 987,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 747,25 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,098 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 939,74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 236,94 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 20 550,95 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,976 Prozent ein. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 387,47 Zähler.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Netflix (+ 13,77 Prozent auf 96,24 USD), Autodesk (+ 5,32 Prozent auf 245,87 USD), Diamondback Energy (+ 4,25 Prozent auf 174,08 USD), Intuit (+ 3,70 Prozent auf 409,03 USD) und Gilead Sciences (+ 3,60 Prozent auf 148,95 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Zscaler (-12,17 Prozent auf 146,99 USD), Enphase Energy (-7,65 Prozent auf 42,27 USD), Atlassian (-5,41 Prozent auf 75,13 USD), NVIDIA (-4,16 Prozent auf 177,19 USD) und Datadog A (-3,86 Prozent auf 111,96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 86 771 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,021 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

