Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Mittwoch notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,83 Prozent schwächer bei 29 487,79 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,438 Prozent stärker bei 29 863,27 Punkten, nach 29 733,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 29 946,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 468,33 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 4,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 329,21 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 05.05.2026, einen Wert von 28 015,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 018,56 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 16,99 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Shopify A (+ 16,98 Prozent auf 144,24 USD), Booking (+ 6,56 Prozent auf 207,02 USD), Marriott (+ 4,67 Prozent auf 361,31 USD), Amgen (+ 4,57 Prozent auf 407,83 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 4,44 Prozent auf 228,72 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil SpaceX (-13,61 Prozent auf 108,27 USD), Astera Labs (-11,96 Prozent auf 318,43 USD), Thomson Reuters (-9,66 Prozent auf 98,61 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,04 Prozent auf 482,05 USD) und Sandisk (-5,40 Prozent auf 1 350,50 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 54 657 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,333 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at