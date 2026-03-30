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30.03.2026 16:01:54
Börse New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab
Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,08 Prozent leichter bei 23 113,73 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,756 Prozent auf 23 307,75 Punkte an der Kurstafel, nach 23 132,77 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 23 108,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 356,75 Punkten lag.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 24 960,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 462,56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 19 281,40 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 8,30 Prozent zu Buche. Bei 26 165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 088,99 Punkten registriert.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palo Alto Networks (+ 5,65 Prozent auf 155,32 USD), CrowdStrike (+ 3,47 Prozent auf 382,39 USD), Zscaler (+ 3,42 Prozent auf 137,71 USD), Atlassian (+ 3,19 Prozent auf 67,20 USD) und Datadog A (+ 2,62 Prozent auf 117,48 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Micron Technology (-3,42 Prozent auf 345,00 USD), Marvell Technology (-3,01 Prozent auf 92,02 USD), Lam Research (-1,59 Prozent auf 208,05 USD), PDD (-1,50 Prozent auf 98,31 USD) und ASML (-1,31 Prozent auf 1 285,47 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 836 571 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,535 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,28 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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