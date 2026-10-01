Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,31 Prozent stärker bei 30 501,56 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,411 Prozent auf 30 533,60 Punkte an der Kurstafel, nach 30 408,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 30 616,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 274,65 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,246 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 077,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 809,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 800,86 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,01 Prozent. Bei 30 770,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Synopsys (+ 12,78 Prozent auf 490,54 USD), Lumentum (+ 7,67 Prozent auf 1 045,78 USD), Cadence Design Systems (+ 6,22 Prozent auf 350,73 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,84 Prozent auf 160,50 USD) und Roper Technolgies (+ 3,77 Prozent auf 362,59 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Alnylam Pharmaceuticals (-6,31 Prozent auf 231,18 USD), Amgen (-3,38 Prozent auf 407,27 USD), AppLovin (-3,14 Prozent auf 281,31 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,09 Prozent auf 734,81 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-3,07 Prozent auf 506,74 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 905 542 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,838 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,29 zu Buche schlagen. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7,05 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at