Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone

Letztendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,08 Prozent auf 29 103,51 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,10 Prozent auf 29 097,33 Punkte an der Kurstafel, nach 29 421,55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 250,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29 038,22 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 621,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28 508,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 849,27 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 15,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Apple (+ 3,56 Prozent auf 326,57 USD), AppLovin (+ 3,09 Prozent auf 314,49 USD), Take Two (+ 2,76 Prozent auf 216,96 USD), Autodesk (+ 2,42 Prozent auf 211,61 USD) und Comcast (+ 2,36 Prozent auf 25,17 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Baker Hughes (-6,66 Prozent auf 59,40 USD), CoreWeave (-6,13 Prozent auf 89,12 USD), Lam Research (-5,65 Prozent auf 298,01 USD), Intel (-5,57 Prozent auf 100,32 USD) und Lumentum (-5,39 Prozent auf 935,70 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 449 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,674 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at