Börse New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

Der NASDAQ 100 befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,34 Prozent stärker bei 25 605,47 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,064 Prozent auf 25 501,91 Punkte an der Kurstafel, nach 25 518,35 Punkten am Vortag.

Bei 25 435,02 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 709,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 1,79 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der NASDAQ 100 25 587,83 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 097,42 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.01.2025, den Wert von 21 900,93 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,58 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25 873,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fortinet (+ 5,18 Prozent auf 81,64 USD), Gilead Sciences (+ 3,65 Prozent auf 135,93 USD), Microsoft (+ 3,28 Prozent auf 465,95 USD), Netflix (+ 3,09 Prozent auf 86,12 USD) und Intuit (+ 2,97 Prozent auf 563,97 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Intel (-17,03 Prozent auf 45,07 USD), Marvell Technology (-3,45 Prozent auf 80,23 USD), Arm (-2,63 Prozent auf 116,07 USD), Enphase Energy (-2,52 Prozent auf 39,46 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,22 Prozent auf 174,30 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 56 493 539 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,795 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at