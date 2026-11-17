Am Dienstag sank der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,72 Prozent auf 27 001,78 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,121 Prozent auf 27 229,95 Punkte an der Kurstafel, nach 27 197,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27 258,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 580,86 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 187,55 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 29 995,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 799,92 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,12 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 4,76 Prozent auf 183,39 USD), Astera Labs (+ 4,58 Prozent auf 211,60 USD), SpaceX (+ 3,16 Prozent auf 141,70 USD), Lumentum (+ 2,56 Prozent auf 559,97 USD) und Broadcom (+ 2,46 Prozent auf 341,60 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Intuit (-7,17 Prozent auf 320,79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,34 Prozent auf 96,50 USD), Workday (-5,84 Prozent auf 182,72 USD), Take Two (-4,47 Prozent auf 203,93 USD) und Datadog A (-4,44 Prozent auf 165,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 74 671 229 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at