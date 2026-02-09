Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart

Der NASDAQ 100 gibt am Montag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 25 032,63 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,487 Prozent auf 24 953,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 075,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 102,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 876,28 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25 059,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 21 491,31 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,688 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 455,40 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 9,12 Prozent auf 443,82 USD), NVIDIA (+ 3,09 Prozent auf 191,14 USD), Palantir (+ 2,92 Prozent auf 139,87 USD), Broadcom (+ 2,84 Prozent auf 342,39 USD) und Constellation Energy (+ 1,97 Prozent auf 266,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Workday (-7,11 Prozent auf 151,33 USD), Enphase Energy (-4,22 Prozent auf 47,70 USD), Intel (-4,21 Prozent auf 48,46 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,99 Prozent auf 129,54 USD) und Biogen (-3,05 Prozent auf 195,05 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 698 905 Aktien gehandelt. Mit 3,799 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at