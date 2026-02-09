Workday Aktie

Workday für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 09.02.2026 16:03:34

Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart

Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsstart

Der NASDAQ 100 gibt am Montag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 25 032,63 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,487 Prozent auf 24 953,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 075,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 102,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 876,28 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der NASDAQ 100 bei 25 059,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, bei 21 491,31 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,688 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 455,40 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 9,12 Prozent auf 443,82 USD), NVIDIA (+ 3,09 Prozent auf 191,14 USD), Palantir (+ 2,92 Prozent auf 139,87 USD), Broadcom (+ 2,84 Prozent auf 342,39 USD) und Constellation Energy (+ 1,97 Prozent auf 266,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Workday (-7,11 Prozent auf 151,33 USD), Enphase Energy (-4,22 Prozent auf 47,70 USD), Intel (-4,21 Prozent auf 48,46 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,99 Prozent auf 129,54 USD) und Biogen (-3,05 Prozent auf 195,05 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 698 905 Aktien gehandelt. Mit 3,799 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu AppLovin Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 385,60 12,34% AppLovin Corp
Biogen Inc 164,10 -3,67% Biogen Inc
Broadcom 287,40 2,10% Broadcom
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 227,20 2,71% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Enphase Energy Inc 40,40 -4,37% Enphase Energy Inc
Intel Corp. 42,23 -1,34% Intel Corp.
JD.com Inc (spons. ADRs) 23,60 -0,63% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,60 -1,18% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 161,14 2,58% NVIDIA Corp.
Palantir 120,04 4,35% Palantir
Strategy (ex MicroStrategy) 111,35 -2,67% Strategy (ex MicroStrategy)
Workday Inc 133,74 -2,69% Workday Inc

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 230,60 0,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen