Börse New York: NASDAQ 100 startet im Minus

NASDAQ 100-Handel am Freitagmorgen.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,10 Prozent leichter bei 15 985,65 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 15 974,85 Punkte an der Kurstafel, nach 16 001,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16 007,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 957,97 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,886 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.10.2023, den Stand von 14 745,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 816,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.11.2022, bei 11 838,72 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 47,16 Prozent aufwärts. Bei 16 119,31 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,67 Prozent auf 119,40 USD), Align Technology (+ 1,24 Prozent auf 219,99 USD), JDcom (+ 1,24 Prozent auf 28,66 USD), DexCom (+ 1,12 Prozent auf 112,04 USD) und AstraZeneca (+ 1,11 Prozent auf 64,32 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil ANSYS (-1,15 Prozent auf 295,10 USD), Alphabet A (ex Google) (-0,94 Prozent auf 137,19 USD), Alphabet C (ex Google) (-0,90 Prozent auf 138,76 USD), PayPal (-0,89 Prozent auf 55,84 USD) und Enphase Energy (-0,73 Prozent auf 99,47 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 1 694 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,727 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at