Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich

Zum Handelsschluss erhöhte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,23 Prozent auf 30 408,50 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,271 Prozent höher bei 30 421,68 Punkten, nach 30 339,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 30 408,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30 630,45 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,060 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 29 433,43 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 30 276,35 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 24 679,99 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 20,64 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30 770,63 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Synopsys (+ 4,78 Prozent auf 434,94 USD), Intel (+ 3,71 Prozent auf 120,23 USD), Adobe (+ 2,90 Prozent auf 239,94 USD), Intuit (+ 2,87 Prozent auf 275,71 USD) und Autodesk (+ 2,86 Prozent auf 209,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-4,98 Prozent auf 290,43 USD), Constellation Energy (-3,99 Prozent auf 254,02 USD), Kraft Heinz Company (-3,11 Prozent auf 22,72 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-2,89 Prozent auf 246,74 USD) und Walmart (-2,70 Prozent auf 103,92 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 42 267 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,859 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at