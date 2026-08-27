Kraft Heinz Company Aktie

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WKN DE: A14TU4 / ISIN: US5007541064

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NASDAQ 100-Performance im Blick 27.08.2026 16:02:21

Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart

Börse New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 16:00 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,70 Prozent auf 29 427,88 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,878 Prozent auf 29 480,99 Punkte an der Kurstafel, nach 29 224,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 366,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 535,42 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,15 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28 039,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 973,57 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23 565,85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 16,75 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell CrowdStrike (+ 15,13 Prozent auf 217,80 USD), Palo Alto Networks (+ 9,78 Prozent auf 372,49 USD), Datadog A (+ 7,99 Prozent auf 245,86 USD), NVIDIA (+ 7,02 Prozent auf 224,37 USD) und Synopsys (+ 6,39 Prozent auf 436,21 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Western Digital (-2,90 Prozent auf 455,27 USD), Monster Beverage (-2,68 Prozent auf 46,53 USD), DoorDash (-2,08 Prozent auf 232,00 USD), Netflix (-2,00 Prozent auf 79,83 USD) und Booking (-1,71 Prozent auf 205,31 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 644 666 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,424 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Booking Holdings 174,00 -3,09% Booking Holdings
Comcast Corp. (Class A) 22,80 -2,31% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 195,04 20,54% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 209,00 6,96% Datadog Inc Registered Shs -A-
DoorDash 198,14 -2,94% DoorDash
Kraft Heinz Company 21,57 1,29% Kraft Heinz Company
Monster Beverage Corp 40,12 -2,47% Monster Beverage Corp
Netflix Inc. 68,69 -2,08% Netflix Inc.
NVIDIA Corp. 195,66 8,65% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 329,00 13,23% Palo Alto Networks Inc
Synopsys Inc. 397,00 13,11% Synopsys Inc.
Western Digital Corp. 390,65 2,57% Western Digital Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 641,56 1,43%

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