Börse New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Zuschläge

Wenig verändert zeigt sich der NASDAQ 100 aktuell.

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,03 Prozent auf 25 662,95 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,142 Prozent stärker bei 25 692,68 Punkten, nach 25 656,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25 620,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 716,71 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,530 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 236,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 503,85 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 21 768,31 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,35 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell PDD (+ 1,73 Prozent auf 115,40 USD), NVIDIA (+ 1,39 Prozent auf 191,23 USD), Workday (+ 1,37 Prozent auf 219,83 USD), Atlassian (+ 0,90 Prozent auf 162,57 USD) und Lam Research (+ 0,72 Prozent auf 178,60 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Warner Bros Discovery (-1,74 Prozent auf 28,72 USD), Tesla (-1,44 Prozent auf 478,43 USD), Palantir (-1,24 Prozent auf 191,76 USD), lululemon athletica (-1,02 Prozent auf 208,25 USD) und Diamondback Energy (-1,02 Prozent auf 145,41 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 878 218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,893 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at