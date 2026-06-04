Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter

Um 20:01 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,22 Prozent leichter bei 30 505,47 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1,30 Prozent auf 30 174,59 Punkte an der Kurstafel, nach 30 571,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 30 092,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 509,99 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,694 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 04.05.2026, einen Wert von 27 651,82 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 25 093,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 721,92 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 21,02 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 4,32 Prozent auf 314,68 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,90 Prozent auf 369,54 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3,89 Prozent auf 372,95 USD), Paccar (+ 3,16 Prozent auf 118,00 USD) und Cintas (+ 2,86 Prozent auf 179,71 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Broadcom (-11,84 Prozent auf 422,49 USD), Micron Technology (-5,31 Prozent auf 1 022,25 USD), Arm (-4,78 Prozent auf 392,15 USD), CrowdStrike (-4,75 Prozent auf 712,07 USD) und QUALCOMM (-3,62 Prozent auf 240,96 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 636 065 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,644 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at