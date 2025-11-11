Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 25 533,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,433 Prozent auf 25 500,93 Punkte an der Kurstafel, nach 25 611,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 380,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 588,26 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 221,75 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Wert von 23 526,63 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 11.11.2024, bei 21 106,59 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,73 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit DexCom (+ 6,00 Prozent auf 58,13 USD), Amgen (+ 4,57 Prozent auf 338,45 USD), Align Technology (+ 4,53 Prozent auf 144,49 USD), Gilead Sciences (+ 3,73 Prozent auf 122,56 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,03 Prozent auf 674,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-8,66 Prozent auf 594,91 USD), Enphase Energy (-6,09 Prozent auf 30,84 USD), Micron Technology (-4,81 Prozent auf 241,11 USD), Lam Research (-4,32 Prozent auf 159,18 USD) und Marvell Technology (-4,18 Prozent auf 89,33 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49 623 203 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,955 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

