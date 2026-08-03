Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,78 Prozent höher bei 28 776,80 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,016 Prozent auf 28 278,59 Punkte an der Kurstafel, nach 28 274,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28 196,88 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 842,36 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 29 329,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 27 710,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 22 763,31 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 14,17 Prozent zu Buche. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoreWeave (+ 19,49 Prozent auf 85,76 USD), Nebius (+ 11,64 Prozent auf 212,58 USD), Lumentum (+ 9,24 Prozent auf 779,89 USD), Axon Enterprise (+ 9,12 Prozent auf 575,88 USD) und Rocket Lab (+ 8,44 Prozent auf 70,43 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Marriott (-6,97 Prozent auf 346,83 USD), Monolithic Power Systems (-5,73 Prozent auf 1 344,37 USD), Western Digital (-3,23 Prozent auf 527,22 USD), Monster Beverage (-2,94 Prozent auf 93,55 USD) und Seagate Technology (-2,93 Prozent auf 831,06 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36 286 899 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,215 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,21 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at