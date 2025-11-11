Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,35 Prozent leichter bei 25 522,26 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,433 Prozent schwächer bei 25 500,93 Punkten in den Handel, nach 25 611,74 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 458,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25 543,25 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 221,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 526,63 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 21 106,59 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,68 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit DexCom (+ 2,17 Prozent auf 56,03 USD), Zoom Communications (+ 1,94 Prozent auf 84,77 USD), Atlassian (+ 1,85 Prozent auf 162,07 USD), Starbucks (+ 1,71 Prozent auf 86,05 USD) und Apple (+ 1,40 Prozent auf 273,20 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil AppLovin (-4,20 Prozent auf 623,94 USD), Arm (-3,02 Prozent auf 150,17 USD), Micron Technology (-2,73 Prozent auf 246,39 USD), NVIDIA (-2,51 Prozent auf 194,05 USD) und Lam Research (-2,44 Prozent auf 162,32 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 623 132 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,955 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

