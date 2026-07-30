Börse New York: NASDAQ 100 zum Start in der Gewinnzone

Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,88 Prozent stärker bei 27 974,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 2,07 Prozent auf 27 755,46 Punkte an der Kurstafel, nach 27 192,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 28 004,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 686,37 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30 276,35 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 27 452,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 345,41 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,98 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 26,01 Prozent auf 186,77 USD), Lam Research (+ 20,51 Prozent auf 304,11 USD), Sandisk (+ 17,46 Prozent auf 1 193,23 USD), Seagate Technology (+ 16,54 Prozent auf 890,87 USD) und CoreWeave (+ 16,51 Prozent auf 70,86 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Alnylam Pharmaceuticals (-24,77 Prozent auf 215,62 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-9,08 Prozent auf 532,46 USD), Workday (-7,43 Prozent auf 155,52 USD), Intuit (-5,31 Prozent auf 315,45 USD) und QUALCOMM (-5,28 Prozent auf 147,46 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Microsoft-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 987 134 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,362 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 7,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,81 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at