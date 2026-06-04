Börse New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone

Das macht der NASDAQ 100 am Morgen.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 1,21 Prozent auf 30 202,12 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,30 Prozent tiefer bei 30 174,59 Punkten, nach 30 571,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 130,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 307,02 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,307 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 27 651,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 093,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wies der NASDAQ 100 21 721,92 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 19,82 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 3,58 Prozent auf 443,69 USD), Automatic Data Processing (+ 3,35 Prozent auf 235,38 USD), Booking (+ 3,23 Prozent auf 170,10 USD), CoStar Group (+ 3,14 Prozent auf 34,45 USD) und Copart (+ 3,13 Prozent auf 31,30 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Broadcom (-15,31 Prozent auf 405,86 USD), Micron Technology (-8,22 Prozent auf 990,85 USD), CrowdStrike (-8,14 Prozent auf 686,74 USD), Arm (-7,86 Prozent auf 379,47 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-6,47 Prozent auf 507,40 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Broadcom-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 5 521 648 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at