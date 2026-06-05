Börse New York: NASDAQ 100 zum Start in der Verlustzone

Das macht der NASDAQ 100 am Morgen.

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 2,24 Prozent auf 29 727,97 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,37 Prozent tiefer bei 29 992,37 Punkten, nach 30 407,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 718,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 051,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28 015,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 020,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wies der NASDAQ 100 21 547,43 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 17,94 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 3,20 Prozent auf 576,73 USD), Charter A (+ 2,63 Prozent auf 132,45 USD), DexCom (+ 2,49 Prozent auf 74,40 USD), Verisk Analytics A (+ 2,46 Prozent auf 184,43 USD) und Costco Wholesale (+ 2,10 Prozent auf 992,76 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-9,30 Prozent auf 62,03 USD), Arm (-8,50 Prozent auf 360,00 USD), lululemon athletica (-7,74 Prozent auf 115,25 USD), ON Semiconductor (-7,59 Prozent auf 121,82 USD) und Marvell Technology (-7,53 Prozent auf 292,60 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 3 928 656 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at