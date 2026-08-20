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NASDAQ Composite im Blick 20.08.2026 18:00:36

Börse New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus

Börse New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus

Der NASDAQ Composite sinkt am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag verliert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,88 Prozent auf 26 100,54 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,454 Prozent schwächer bei 26 211,52 Punkten, nach 26 331,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 263,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 059,01 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 2,55 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 25 508,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26 270,36 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 21 172,86 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,33 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell ScanSource (+ 17,37 Prozent auf 60,35 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,65 Prozent auf 112,23 USD), Nordson (+ 7,20 Prozent auf 332,23 USD), Compugen (+ 5,33 Prozent auf 2,57 USD) und Methanex (+ 5,16 Prozent auf 59,51 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen LSI Industries (-11,35 Prozent auf 21,33 USD), Cogent Communications (-7,38 Prozent auf 9,60 USD), SMC (-6,55 Prozent auf 427,75 USD), SpaceX (-6,33 Prozent auf 130,81 USD) und Upbound Group (-6,00 Prozent auf 18,33 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 947 986 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 19,29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

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Compugen Ltd. 2,56 4,71% Compugen Ltd.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,80 -0,64% Consumer Portfolio Services Inc.
LSI Industries Inc. 17,60 -12,87% LSI Industries Inc.
Methanex Corp. 51,00 5,59% Methanex Corp.
Modine Manufacturing Co. 161,20 -6,06% Modine Manufacturing Co.
Nordson Corp. 283,10 6,79% Nordson Corp.
NVIDIA Corp. 185,48 -0,26% NVIDIA Corp.
ScanSource Inc. 43,60 -0,46% ScanSource Inc.
SIGA Technologies Inc. 2,94 -5,47% SIGA Technologies Inc.
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SpaceX 112,30 -5,79% SpaceX
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