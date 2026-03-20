Börse New York: NASDAQ Composite am Mittag im Minus

Um 18:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,24 Prozent auf 21 816,43 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,459 Prozent auf 21 989,33 Punkte an der Kurstafel, nach 22 090,69 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 21 782,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 21 997,09 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,35 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 20.02.2026, einen Stand von 22 886,07 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 23 307,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, stand der NASDAQ Composite bei 17 691,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 6,11 Prozent nach. 23 988,26 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 21 782,67 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Corcept Therapeutics (+ 4,69 Prozent auf 35,68 USD), Dorel Industries (+ 4,14 Prozent auf 1,20 USD), Nexstar Media Group (+ 4,05 Prozent auf 232,08 USD), Lifetime Brands (+ 3,06 Prozent auf 4,71 USD) und Compugen (+ 2,37 Prozent auf 2,16 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nortech Systems (-8,54 Prozent auf 9,00 USD), Geospace Technologies (-7,94 Prozent auf 11,08 USD), Cogent Communications (-6,54 Prozent auf 18,71 USD), AXT (-6,30 Prozent auf 54,43 USD) und Ultra Clean (-6,27 Prozent auf 58,71 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 276 097 Aktien gehandelt. Mit 3,750 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at