Börse New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag freundlich

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,69 Prozent höher bei 26 268,15 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,228 Prozent auf 26 147,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26 088,20 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25 990,16 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 324,47 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,507 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 23 183,74 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 22 546,67 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 19 010,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 359,31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Methode Electronics (+ 21,79 Prozent auf 11,40 USD), Microvision (+ 12,26 Prozent auf 0,78 USD), Synaptics (+ 10,76 Prozent auf 132,46 USD), ON Semiconductor (+ 9,98 Prozent auf 114,50 USD) und Corcept Therapeutics (+ 7,86 Prozent auf 55,18 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-13,04 Prozent auf 16,67 USD), Century Casinos (-6,47 Prozent auf 1,30 USD), Exponent (-5,60 Prozent auf 53,99 USD), Agilysys (-5,49 Prozent auf 65,44 USD) und Manhattan Associates (-5,26 Prozent auf 127,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 237 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at