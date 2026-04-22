Börse New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag freundlich

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,41 Prozent höher bei 24 602,67 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,834 Prozent auf 24 462,31 Punkte an der Kurstafel, nach 24 259,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24 421,40 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 613,80 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,758 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21 647,61 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 23 436,02 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bei 16 300,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 613,80 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ballard Power (+ 12,26 Prozent auf 3,48 USD), American Superconductor (+ 8,78 Prozent auf 45,61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,36 Prozent auf 177,67 USD), Intuitive Surgical (+ 7,64 Prozent auf 485,77 USD) und Methode Electronics (+ 7,03 Prozent auf 7,61 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen JetBlue Airways (-6,14 Prozent auf 5,13 USD), Woodward (-5,74 Prozent auf 358,46 USD), ADTRAN (-5,51 Prozent auf 14,41 EUR), Repligen (-4,74 Prozent auf 126,41 USD) und Infosys (-4,34 Prozent auf 13,46 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 053 278 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,178 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at