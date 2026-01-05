Börse New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün

So bewegt sich der NASDAQ Composite heute.

Um 20:02 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,76 Prozent auf 23 412,30 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,921 Prozent stärker bei 23 449,67 Punkten, nach 23 235,63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 332,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 476,51 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23 578,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 780,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 621,68 Punkten auf.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 16,97 Prozent auf 61,99 USD), Commercial Vehicle Group (+ 9,93 Prozent auf 1,66 USD), Dorel Industries (+ 9,86 Prozent auf 1,38 USD), Amkor Technology (+ 9,76 Prozent auf 47,11 USD) und Century Casinos (+ 9,42 Prozent auf 1,51 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen CIENA (-7,60 Prozent auf 227,36 USD), TTM Technologies (-5,33 Prozent auf 66,85 USD), Corcept Therapeutics (-5,26 Prozent auf 36,19 USD), Roivant Sciences (-4,88 Prozent auf 20,86 USD) und Cogent Communications (-4,36 Prozent auf 19,72 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 875 008 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,926 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at