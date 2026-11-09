Börse New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 2,62 Prozent höher bei 25 224,12 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,806 Prozent auf 24 777,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24 579,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 24 762,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 272,45 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 27 366,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 690,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23 004,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,56 Prozent aufwärts. Bei 27 722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Methode Electronics (+ 18,60 Prozent auf 12,05 USD), CIENA (+ 16,77 Prozent auf 269,52 USD), Modine Manufacturing (+ 14,97 Prozent auf 105,07 USD), Monolithic Power Systems (+ 14,69 Prozent auf 1 365,35 USD) und TTM Technologies (+ 13,62 Prozent auf 75,57 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Ionis Pharmaceuticals (-23,58 Prozent auf 30,13 USD), Americas Car-Mart (-13,19 Prozent auf 1,25 USD), Donegal Group B (-9,67 Prozent auf 24,48 USD), NVIDIA (-5,07 Prozent auf 177,19 USD) und Ceva (-4,76 Prozent auf 25,81 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 64 511 326 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,80 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,35 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at