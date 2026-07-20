Börse New York: NASDAQ Composite auf grünem Terrain

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,78 Prozent stärker bei 25 720,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,786 Prozent fester bei 25 720,87 Punkten in den Handel, nach 25 520,24 Punkten am Vortag.

Bei 25 580,36 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25 815,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 517,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 24 404,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 20 895,66 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,69 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Cogent Communications (+ 7,02 Prozent auf 11,74 USD), AXT (+ 6,37 Prozent auf 48,78 USD), TTM Technologies (+ 4,52 Prozent auf 137,97 USD), USANA Health Sciences (+ 4,40 Prozent auf 22,78 USD) und Baiducom (+ 4,34 Prozent auf 111,90 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil AAON (-7,40 Prozent auf 103,17 USD), Donegal Group B (-6,37 Prozent auf 20,74 USD), Americas Car-Mart (-5,84 Prozent auf 3,55 USD), AmeriServ Financial (-4,87 Prozent auf 3,71 USD) und Myriad Genetics (-4,77 Prozent auf 5,89 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 7 487 104 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,290 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 17,44 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at