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NASDAQ-Handel im Fokus 28.08.2026 22:34:54

Börse New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Minus

Börse New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Minus

Der NASDAQ Composite notierte schlussendlich im Minus.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,52 Prozent leichter bei 26 402,42 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,096 Prozent auf 26 515,99 Punkte an der Kurstafel, nach 26 541,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 359,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 700,68 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,29 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 24 876,91 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Wert von 26 917,47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 21 705,16 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nissan Motor (+ 12,24 Prozent auf 2,20 USD), Monro Muffler Brake (+ 5,80 Prozent auf 12,96 USD), Donegal Group B (+ 4,02 Prozent auf 24,60 USD), Amazon (+ 3,97 Prozent auf 266,43 USD) und Nice Systems (+ 3,56 Prozent auf 108,84 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-12,39 Prozent auf 58,63 USD), Photronics (-8,36 Prozent auf 27,73 USD), FormFactor (-7,74 Prozent auf 101,70 USD), Roivant Sciences (-7,64 Prozent auf 34,71 USD) und Amkor Technology (-7,46 Prozent auf 47,88 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 49 225 636 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,356 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

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Consumer Portfolio Services Inc. 8,05 0,63% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 24,60 4,02% Donegal Group Inc. (B)
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Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 93,00 4,49% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
Nissan Motor Co. Ltd. 1,72 0,66% Nissan Motor Co. Ltd.
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Roivant Sciences 30,02 -6,36% Roivant Sciences
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