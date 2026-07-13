Börse New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Montag zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Montag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,55 Prozent im Minus bei 25 873,18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,735 Prozent auf 26 088,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 281,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25 822,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 139,37 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 888,84 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 23 183,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 20 585,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,35 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Donegal Group B (+ 10,42 Prozent auf 26,70 USD), Lifetime Brands (+ 5,92 Prozent auf 8,77 USD), Intuit (+ 5,38 Prozent auf 289,76 USD), Infosys (+ 5,12 Prozent auf 11,50 USD) und Biogen (+ 4,96 Prozent auf 209,03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AXT (-11,80 Prozent auf 50,46 USD), Rambus (-8,02 Prozent auf 103,11 USD), Ultra Clean (-7,55 Prozent auf 98,25 USD), TTM Technologies (-6,90 Prozent auf 136,34 USD) und Americas Car-Mart (-6,79 Prozent auf 3,02 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 963 614 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,477 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at