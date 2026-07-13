Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 13.07.2026 22:34:30

Börse New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Montag zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Montag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,55 Prozent im Minus bei 25 873,18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,735 Prozent auf 26 088,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 281,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25 822,09 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 139,37 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 888,84 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 23 183,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 20 585,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,35 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Donegal Group B (+ 10,42 Prozent auf 26,70 USD), Lifetime Brands (+ 5,92 Prozent auf 8,77 USD), Intuit (+ 5,38 Prozent auf 289,76 USD), Infosys (+ 5,12 Prozent auf 11,50 USD) und Biogen (+ 4,96 Prozent auf 209,03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AXT (-11,80 Prozent auf 50,46 USD), Rambus (-8,02 Prozent auf 103,11 USD), Ultra Clean (-7,55 Prozent auf 98,25 USD), TTM Technologies (-6,90 Prozent auf 136,34 USD) und Americas Car-Mart (-6,79 Prozent auf 3,02 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 963 614 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,477 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 3,02 -6,79% America's Car-Mart Inc.
AmeriServ Financial Inc. 3,82 -0,26% AmeriServ Financial Inc.
AXT Inc. 44,10 -11,45% AXT Inc.
Biogen Inc 183,60 5,43% Biogen Inc
Consumer Portfolio Services Inc. 7,90 -1,86% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 26,70 10,42% Donegal Group Inc. (B)
Infosys Ltd. (spons. ADRs) 10,05 5,13% Infosys Ltd. (spons. ADRs)
Intuit Inc. 254,50 5,78% Intuit Inc.
Lifetime Brands IncShs 8,77 5,92% Lifetime Brands IncShs
NVIDIA Corp. 179,30 -2,80% NVIDIA Corp.
Rambus Inc. 90,18 -8,39% Rambus Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,61 0,56% SIGA Technologies Inc.
TTM Technologies Inc. 119,75 -6,59% TTM Technologies Inc.
Ultra Clean Holdings Inc. 86,56 -6,84% Ultra Clean Holdings Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 873,18 -1,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehen schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendierten im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen