Börse New York: NASDAQ Composite beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent schwächer bei 22 992,28 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,331 Prozent stärker bei 23 142,87 Punkten, nach 23 066,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23 161,60 Punkte, das Tagestief hingegen 22 984,82 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0,174 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 733,90 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, bei 23 406,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 649,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 1,05 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 461,14 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Cognex (+ 35,09 Prozent auf 58,13 USD), Zebra Technologies (+ 17,49 Prozent auf 296,66 USD), Akamai (+ 9,08 Prozent auf 103,41 USD), Pegasystems (+ 8,01 Prozent auf 40,97 USD) und SMC (+ 7,80 Prozent auf 480,57 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nissan Motor (-8,96 Prozent auf 2,41 USD), Neurocrine Biosciences (-8,32 Prozent auf 126,00 USD), Logitech (-5,58 Prozent auf 88,11 USD), Lifetime Brands (-5,31 Prozent auf 3,21 USD) und Myriad Genetics (-4,74 Prozent auf 4,62 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 621 765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Gladstone Commercial-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

