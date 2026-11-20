Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,49 Prozent tiefer bei 23 761,91 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,20 Prozent auf 23 592,67 Punkte an der Kurstafel, nach 23 879,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 516,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 788,39 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 4,39 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 26 424,82 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Wert von 26 067,17 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 22 078,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,26 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 7,79 Prozent auf 0,87 USD), Nissan Motor (+ 4,67 Prozent auf 1,75 USD), Century Casinos (+ 4,55 Prozent auf 0,23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 4,27 Prozent auf 2,20 USD) und Infosys (+ 3,86 Prozent auf 12,10 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Geospace Technologies (-37,46 Prozent auf 2,07 USD), TTM Technologies (-9,04 Prozent auf 61,85 USD), AXT (-8,93 Prozent auf 31,73 USD), TransAct Technologies (-8,32 Prozent auf 4,30 USD) und CIENA (-7,14 Prozent auf 243,88 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 19 512 885 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,661 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at