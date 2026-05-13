Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich nachmittags im Plus

Der NASDAQ Composite befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,16 Prozent stärker bei 26 391,61 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,228 Prozent auf 26 147,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26 088,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 990,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 423,21 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,979 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 23 183,74 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 13.02.2026, einen Wert von 22 546,67 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 13.05.2025, den Stand von 19 010,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,58 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 423,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Methode Electronics (+ 49,68 Prozent auf 14,01 USD), Nissan Motor (+ 16,74 Prozent auf 2,51 USD), Microvision (+ 11,42 Prozent auf 0,78 USD), ON Semiconductor (+ 10,84 Prozent auf 115,40 USD) und Corcept Therapeutics (+ 10,44 Prozent auf 56,50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-7,88 Prozent auf 17,66 USD), Myriad Genetics (-7,49 Prozent auf 3,77 USD), Manhattan Associates (-7,28 Prozent auf 125,03 USD), Exponent (-7,22 Prozent auf 53,06 USD) und Geospace Technologies (-6,46 Prozent auf 7,96 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 18 110 353 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,550 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at