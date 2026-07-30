Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 2,62 Prozent fester bei 25 083,59 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,67 Prozent auf 24 852,05 Punkte an der Kurstafel, nach 24 442,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24 813,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 112,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,605 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 213,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24 892,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 129,67 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell MarketAxess (+ 29,50 Prozent auf 162,82 USD), AXT (+ 27,91 Prozent auf 47,29 USD), Corcept Therapeutics (+ 27,81 Prozent auf 118,80 USD), FormFactor (+ 25,58 Prozent auf 104,80 USD) und Neogen (+ 19,15 Prozent auf 11,20 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen LKQ (-14,51 Prozent auf 22,56 USD), Covenant Transport (-12,12 Prozent auf 36,47 USD), Omnicell (-9,28 Prozent auf 37,56 USD), Woodward (-7,75 Prozent auf 355,55 USD) und Euronet Worldwide (-7,36 Prozent auf 77,51 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18 128 507 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,362 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at