Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag zurück

Der NASDAQ Composite zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,25 Prozent schwächer bei 23 306,67 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,827 Prozent tiefer bei 23 172,34 Punkten, nach 23 365,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 323,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 110,21 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 724,96 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 21 455,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 218,17 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 20,88 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit SMC (+ 6,51 Prozent auf 374,86 USD), Nissan Motor (+ 5,45 Prozent auf 2,61 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,28) Prozent auf 142,44 USD), Comtech Telecommunications (+ 5,23 Prozent auf 3,22 USD) und Deckers Outdoor (+ 4,03 Prozent auf 91,58 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-10,71 Prozent auf 158,21 USD), Donegal Group B (-7,27 Prozent auf 15,94 USD), Myriad Genetics (-5,83 Prozent auf 7,19 USD), Microvision (-5,30 Prozent auf 0,89 USD) und Innodata (-5,06 Prozent auf 54,56 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 539 073 Aktien gehandelt. Mit 3,705 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

