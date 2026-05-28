Börse New York: NASDAQ Composite legt am Donnerstagmittag zu

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,62 Prozent stärker bei 26 839,61 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 686,53 Zählern und damit 0,044 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 674,73 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 861,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 588,52 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,937 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 24 663,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 22 668,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 100,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,51 Prozent nach oben. 26 861,59 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Woodmark (+ 12,97 Prozent auf 48,09 USD), AMERCO (+ 9,20 Prozent auf 56,83 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 8,89 Prozent auf 4,90 USD), Elbit Systems (+ 8,65 Prozent auf 900,53 USD) und Repligen (+ 7,88 Prozent auf 122,09 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Photronics (-32,07 Prozent auf 36,35 USD), Donegal Group B (-11,99 Prozent auf 16,67 USD), American Superconductor (-10,10 Prozent auf 47,36 USD), Synopsys (-8,36 Prozent auf 481,93 USD) und Cogent Communications (-7,03 Prozent auf 20,10 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 974 431 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,480 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at