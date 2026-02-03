Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben

Am Dienstag zogen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,43 Prozent tiefer bei 23 255,19 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,319 Prozent auf 23 667,44 Punkte an der Kurstafel, nach 23 592,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 691,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 027,21 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23 235,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 834,72 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 03.02.2025, den Wert von 19 391,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,084 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 916,83 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Woodward (+ 13,42 Prozent auf 371,17 USD), Geospace Technologies (+ 9,87 Prozent auf 18,04 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,55 Prozent auf 5,98 USD), Hooker Furniture (+ 7,38 Prozent auf 14,55 USD) und FreightCar America (+ 7,04 Prozent auf 12,78 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Sangamo Therapeutics (-31,33 Prozent auf 0,39 USD), Expedia (-15,26 Prozent auf 234,46 USD), Rambus (-13,42 Prozent auf 98,45 USD), Intuit (-10,89 Prozent auf 434,09 USD) und SS&C Technologies (-10,61 Prozent auf 73,49 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 781 253 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,86 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,34 Prozent an der Spitze im Index.

