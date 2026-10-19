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NASDAQ Composite-Performance im Blick 19.10.2026 20:03:43

Börse New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus

Börse New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Montagnachmittag Kursanstiege.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,22 Prozent stärker bei 26 458,00 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,977 Prozent stärker bei 26 395,29 Punkten, nach 26 140,03 Punkten am Vortag.

Bei 26 613,15 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 344,67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26 522,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 520,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 22 679,97 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,87 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 11,00 Prozent auf 57,13 USD), Silgan (+ 8,20 Prozent auf 40,90 USD), FormFactor (+ 6,07 Prozent auf 111,38 USD), Rambus (+ 5,24 Prozent auf 91,82 USD) und Amazon (+ 4,94 Prozent auf 262,35 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil AmeriServ Financial (-6,83 Prozent auf 4,23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6,55 Prozent auf 2,57 USD), Werner Enterprises (-5,58 Prozent auf 30,98 USD), Covenant Transport (-5,05 Prozent auf 29,17 USD) und Comtech Telecommunications (-4,68 Prozent auf 1,33 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 089 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

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Consumer Portfolio Services Inc. 7,95 -1,24% Consumer Portfolio Services Inc.
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