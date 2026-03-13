Börse New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Freitagmittag.

Um 17:59 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,85 Prozent auf 22 121,26 Punkte zurück. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,510 Prozent auf 22 425,70 Punkte an der Kurstafel, nach 22 311,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 119,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 521,38 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,283 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 546,67 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 195,17 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17 303,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,80 Prozent nach unten. Bei 23 988,26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 22 061,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 17,60 Prozent auf 2,74 USD), AXT (+ 7,85 Prozent auf 50,40 USD), Lifetime Brands (+ 6,32 Prozent auf 3,70 USD), Amkor Technology (+ 5,04 Prozent auf 43,35 USD) und American Superconductor (+ 4,85 Prozent auf 30,68 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Methanex (-7,92 Prozent auf 53,46 USD), Credit Acceptance (-7,51 Prozent auf 456,91 USD), Geospace Technologies (-6,46 Prozent auf 11,30 USD), Adobe (-5,78 Prozent auf 254,20 USD) und SIGA Technologies (-5,76 Prozent auf 5,16 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17 221 438 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,886 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 10,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at