Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus

Um 20:02 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,88 Prozent auf 22 964,38 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,376 Prozent fester bei 22 625,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 22 540,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 22 586,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 011,59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,74 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 23 547,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 053,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 791,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 1,17 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. 22 461,14 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 23,40 Prozent auf 132,03 USD), Roivant Sciences (+ 20,29 Prozent auf 25,43 USD), AXT (+ 15,76 Prozent auf 23,65 USD), Exponent (+ 13,23 Prozent auf 80,20 USD) und Century Aluminum (+ 11,65 Prozent auf 52,33 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Amtech Systems (-30,75 Prozent auf 10,99 USD), Hub Group (-18,54 Prozent auf 41,82 USD), VeriSign (-9,62 Prozent auf 219,28 USD), Amazon (-7,10 Prozent auf 206,89 USD) und Werner Enterprises (-5,60 Prozent auf 35,75 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 32 217 088 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

