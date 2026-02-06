Werner Enterprises Aktie

Werner Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 06.02.2026 20:03:56

Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus

Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus

NASDAQ Composite-Handel am fünften Tag der Woche.

Um 20:02 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,88 Prozent auf 22 964,38 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,376 Prozent fester bei 22 625,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 22 540,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 22 586,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 011,59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,74 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 23 547,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23 053,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 791,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 1,17 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. 22 461,14 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 23,40 Prozent auf 132,03 USD), Roivant Sciences (+ 20,29 Prozent auf 25,43 USD), AXT (+ 15,76 Prozent auf 23,65 USD), Exponent (+ 13,23 Prozent auf 80,20 USD) und Century Aluminum (+ 11,65 Prozent auf 52,33 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Amtech Systems (-30,75 Prozent auf 10,99 USD), Hub Group (-18,54 Prozent auf 41,82 USD), VeriSign (-9,62 Prozent auf 219,28 USD), Amazon (-7,10 Prozent auf 206,89 USD) und Werner Enterprises (-5,60 Prozent auf 35,75 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 32 217 088 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Werner Enterprises Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 178,28 -5,82% Amazon
Amtech Systems Inc. 9,25 -31,48% Amtech Systems Inc.
AXT Inc. 20,18 17,53% AXT Inc.
Central Garden & Pet Co. 32,00 10,34% Central Garden & Pet Co.
Century Aluminum Co. 44,08 11,31% Century Aluminum Co.
Exponent Inc. 60,92 1,98% Exponent Inc.
Gladstone Commercial Corp. 9,75 -1,47% Gladstone Commercial Corp.
Hub Group Inc. 41,96 -18,25% Hub Group Inc.
NVIDIA Corp. 157,08 7,77% NVIDIA Corp.
Roivant Sciences 19,33 8,57% Roivant Sciences
Strategy (ex MicroStrategy) 114,40 26,58% Strategy (ex MicroStrategy)
VeriSign Inc. 189,20 -7,89% VeriSign Inc.
Werner Enterprises Inc. 29,40 -8,13% Werner Enterprises Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 23 031,21 2,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen