Börse New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitagmorgen fort.

Um 15:59 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,81 Prozent auf 24 756,30 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,18 Prozent auf 24 602,48 Punkte an der Kurstafel, nach 24 315,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 561,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 825,55 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,30 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 27 599,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der NASDAQ Composite 26 348,35 Punkte auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 23 053,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,54 Prozent aufwärts. Bei 27 722,75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Lam Research (+ 11,59 Prozent auf 206,67 USD), FormFactor (+ 11,47 Prozent auf 79,99 USD), DXP Enterprises (+ 11,39 Prozent auf 148,00 USD), CIENA (+ 9,83 Prozent auf 253,49 USD) und AXT (+ 9,61 Prozent auf 40,25 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen DENTSPLY SIRONA (-13,58 Prozent auf 8,72 USD), Anika Therapeutics (-13,42 Prozent auf 16,74 USD), inTest (-10,70 Prozent auf 12,19 USD), Donegal Group B (-9,32 Prozent auf 23,25 USD) und Cogent Communications (-7,04 Prozent auf 4,36 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8 637 664 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert mit 1,90 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at